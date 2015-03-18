Тренер "Динамо" Ребров перед матчем з "Евертоном" пообіцяв більше атакувати

Про це він заявив на обов'язковій передматчевій прес-конференції, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

"Звичайно, ми повинні грати трохи по-іншому. Завтра буде інша гра, з підтримкою наших глядачів, тому ми будемо атакувати", - зазначив Ребров.

Щодо стану гравців Динамо" перед матчем Ребров зазначив: "На жаль, травмований Ленс. У нього ушкодження, через яке він не буде грати мінімум два тижні. З рештою гравців все в порядку, ви самі побачите, хто буде тренуватися. Невелика травма у Види, але я сподіваюся, що все буде добре".

Щодо стану газону НСК "Олімпійський" тренер заявив: "Думаю, якщо він стане кращим, то ненабагато. Щоб він став кардинально кращим, напевно, потрібно його замінити. Зараз же немає часу і можливості цього зробити... Але я не знаю, чому стільки розмов про газоні «Олімпійського». Ми повинні будувати свою гру, зважаючи на стан газону, і будемо намагатися це робити. Нічого страшного в цьому я не бачу".

Як повідомляв УНІАН, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Евертон" відбудеться 19 березня в Києві. Перша гра в Ліверпулі завершилася з рахунком 2:1 на користь "Евертона".