У Баку відкрили головний стадіон I Європейських ігор

У Баку відбулося відкриття Олімпійського стадіону. У церемонії відкриття взяли участь президент Азербайджану Ільхам Алієв і перша леді, голова Оргкомітету Європейських ігор-2015 в Баку Мехрібан Алієва, повідомляє Azerisport.com.

Глава держави перерізав стрічку, ознаменувавши відкриття арени.

Бравший участь у церемонії міністр молоді та спорту Азад Рагімов поінформував президента країни про те, що стадіон, розташований на території 50 га, має 6 поверхів й 62 м. у висоту. На території майданчика є чотири входи на арену й 26 - на трибуни. Стадіон, розрахований на 68 тисяч глядачів, побудований згідно з олімпійським нормативами, що передбачає вільний прохід пішки і на громадському транспорті, для чого на території побудована автомобільна парковка на 3 100 місць.

Будівництво арени розпочалося у червні 2011-го.

Ця арена стане головною при проведенні I Європейських ігор. Тут пройдуть Церемонії відкриття і закриття змагань, а також турнір з легкої атлетики.

Як повідомляв УНІАН, Європейські ігри, які пройдуть з 12 по 28 червня 2015 року в Баку, є першими в історії Європейського континенту. У загальній кількості в 2015 році в Баку будуть проведені 20 спортивних змагань: 16 з олімпійських видів спорту та 4 - з неолімпійських. Більше 6 тисяч спортсменів з усіх кінців Європи представлятимуть свої країни протягом 17 днів змагань.