Закінчився матч Україна - Сербія (оновлено)

23:13, 26 березня 2008
Спорт
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Сьогодні великий день для проби футбольних сил

Закінчився товариський матч Україна - Сербія: 2:0 (Шевченко 55, Назаренко 59).

У решті сьогоднішніх матчів:

Естонія - Канада 2:0

Болгарія - Фінляндія 2:1

Угорщина - Словенія 0:1

Литва - Азербайджан 1:0

ПАР - Парагвай 3:0

Ізраїль - Чилі 1:0

Білорусь - Туреччина 2:2

Єгипет - Аргентина 0:2

Вірменія - Казахстан 1:0

Чорногорія - Норвегія 3:1

Румунія - Росія 3:0

Люксембург - Уельс 0:2

Словаччина - Ісландія 1:2

Австрія - Нідерланди 3:4

Португалія - Греція :2

Бразилія - Швеція 1:0

Півн. Ірландія - Грузія 4:1

Швейцарія- Німеччина 0:4

Бельгия - Марокко 1:2

Нині проходять ще 4 товариських матчі між збірними країн світу.

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