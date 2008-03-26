Закінчився матч Україна - Сербія (оновлено)

Сьогодні великий день для проби футбольних сил

Закінчився товариський матч Україна - Сербія: 2:0 (Шевченко 55, Назаренко 59). У решті сьогоднішніх матчів: Естонія - Канада 2:0 Болгарія - Фінляндія 2:1 Угорщина - Словенія 0:1 Литва - Азербайджан 1:0 ПАР - Парагвай 3:0 Ізраїль - Чилі 1:0 Білорусь - Туреччина 2:2 Єгипет - Аргентина 0:2 Вірменія - Казахстан 1:0 Чорногорія - Норвегія 3:1 Румунія - Росія 3:0 Люксембург - Уельс 0:2 Словаччина - Ісландія 1:2 Австрія - Нідерланди 3:4 Португалія - Греція :2 Бразилія - Швеція 1:0 Півн. Ірландія - Грузія 4:1 Швейцарія- Німеччина 0:4 Бельгия - Марокко 1:2 Нині проходять ще 4 товариських матчі між збірними країн світу.

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