Закінчився матч Україна - Сербія (оновлено)
23:13, 26 березня 2008Спорт
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Сьогодні великий день для проби футбольних сил
Закінчився товариський матч Україна - Сербія: 2:0 (Шевченко 55, Назаренко 59).
У решті сьогоднішніх матчів:
Естонія - Канада 2:0
Болгарія - Фінляндія 2:1
Угорщина - Словенія 0:1
Литва - Азербайджан 1:0
ПАР - Парагвай 3:0
Ізраїль - Чилі 1:0
Білорусь - Туреччина 2:2
Єгипет - Аргентина 0:2
Вірменія - Казахстан 1:0
Чорногорія - Норвегія 3:1
Румунія - Росія 3:0
Люксембург - Уельс 0:2
Словаччина - Ісландія 1:2
Австрія - Нідерланди 3:4
Португалія - Греція :2
Бразилія - Швеція 1:0
Півн. Ірландія - Грузія 4:1
Швейцарія- Німеччина 0:4
Бельгия - Марокко 1:2
Нині проходять ще 4 товариських матчі між збірними країн світу.
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