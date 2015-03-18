Наступний бій Олександра Усика пройде 18 квітня в Києві

Ім'я суперника не називається до офіційного підписання документів на проведення бою, повідомляє офіційний сайт Олександра Усика.

"Так, 18 квітня у Палаці спорту Олександр буде відстоювати свій титул Інтерконтинентального чемпіона WBO. Умови з суперником майже узгоджені. Це буде опонент з ближнього зарубіжжя, що займає хороші позиції в рейтингах. Сподіваюся, днями підпишемо контракт, і тоді ми назвемо його ім'я", - заявив Красюк.

Також він розповів про деталі підготовки Усика до бою. "В Буковелі, проходить ЗФП (загальнофізична підготовка), а на наступному тижні в Києві приступить до більш інтенсивної підготовки і спаринг-сесій. До речі, паралельно з Сашею в Карпатах тренується і Олег Малиновський. Він буде боксувати в андеркарті. Розумний хлопчина, та й вага цікавий - напівлегка. Мені подобається, як підходять до роботи він та його команда. Приємно мати справу з такими людьми - мало розмов, багато дій", - зазначив гендиректор.