Тенісистка Цуренко вийшла у четертьфинал престижного турніру в Індіан-Уеллсі

У матчі четвертого раунду киянка обіграла сьому ракетку світу канадську тенісистку Ежені Бушар - 6:7(5), 7:5, 6:4, повідомляє Тенісний портал України.

Поєдинок тривав 2 години 49 хвилин. Цуренко зробила 9 брейків за матч, її суперниця - 7. У вирішальній партії Бушар вела 4:1 з двома брейками, але українка виграла 5 геймів поспіль і завершила матч на свою користь з першого ж матчболу.

Це вже друга перемога українки над гравцем першої десятки на цьому турнірі. У другому колі українка здолала 10-у ракетку світу Андреу Петкович з Німеччини.

Цуренко вперше зіграє у чвертьфіналі настільки престижного турніру серії WTA Premier Mandatory, вище якого за рівнем тільки чемпіонати серії "Великого Шолома".

Наступною суперницею киянки в Індіан-Уеллсі стане екс-перша ракетка світу сербка Олена Янкович, посіяна під 18 номером.

Раніше з боротьби на цьому турнірі вибули всі інші представники України - Еліна Світоліна, Ольга Савчук, Олександр Долгополов і Сергій Стаховський.