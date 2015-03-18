"Дніпро" поїхав на матч Ліги Європи в Амстердам без тренера Маркевича

Через хворобу був змушений залишитися в Дніпропетровську і не відвідає матч 1/8 фіналу Ліги Європи в Амстердамі (Нідерланди) "Аякс" - "Дніпро" головний тренер української команди Мирон Маркевич, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Керувати діями команди буде старший тренер «Дніпра» Олександр Іванов. Він зазначив, що головний тренер напучував його словами: «Головне - спокій». Зрозуміло, всі напрацювання на майбутній матч були зроблені в процесі спільної роботи.

У делегацію команди увійшли 19 футболістів, які в четвер увечері можуть вийти на поле: воротарі - Ян Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шеліхов; захисники - Ежидіо, Євген Чеберячко, Дуглас, Валерій Лучкевич, Олександр Сваток, Олександр Мигунов; півзахисники - Джаба Канкава, Євген Коноплянка, Лео Матос, Роман Безус, Бруно Гама, Валерій Федорчук, Євген Шахов, Андрій Близниченко; нападники - Нікола Калініч, Євген Селезньов.

Відзначимо, що в столицю Голландії відправився також цілий ряд футболістів, які не зможуть зіграти в четвер увечері: дискваліфіковані: Руслан Ротань, Артем Федецький, Роман Зозуля і не включений в заявку на Лігу Європи Дмитро Чигринський. Напевно єдність командного духу стане додатковим козирем дніпрян у важливому матчі.

Як повідомляв УНІАН, матч "Аякс" - "Дніпро" відбудеться в Амстердамі 19 березня. Перша гра, що відбулася 12 березня в Києві, завершилася з рахунком 1:0 на користь "Дніпра". Матч відбувся в столиці, так як УЄФА не дозволяє проводити матчі на схід і південь від Києва через загрозу безпеки. Зокрема, крім Донецька і Луганська, заборонено проводити матчі на сертифікованих стадіонах УЄФА в Харкові, Одесі і Дніпропетровську.