На матч Ліги Європи "Динамо" - "Евертон" в Києві розкупили всі квитки

За кілька днів до матчу «Динамо» - «Евертон» продані всі квитки, пише sport.ua. Інтернет-майданчики з продажу «тікетів» на гру-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи завершили продаж квитків по причині їх відсутності.

Таким чином, у «Динамо» буде підтримка 12-го гравця, який повинен допомогти їм вдало зіграти з ліверпульським клубом.

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Нагадаємо, в першому матчі «Динамо» програло 1:2. Доля матчу була вирішена в кінцівці другого тайму. У другій половині гри господарі поля почали нарощувати свою перевагу і долю матчу вирішив пенальті. Захисник "Динамо" Сілва зіграв рукою в своїй штрафній площі, а нападник "Евертона" Лукаку реалізував 11-метровий - 2:1.