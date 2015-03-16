Українські ватерполісти здобули ліцензії на Ігри в Баку

Збірна команда України з водного поло, сформована відповідно до регламенту змагань з гравців віком до 17 років, у кваліфікаційному відборі здобула путівку на І Європейські ігри, які в червні пройдуть у столиці Азербайджану – Баку, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Українці посіли в Голландії друге місце в групі (А), програвши лише одну гру фавориту змагань - збірній Греції.

У боротьбі за другу путівку зустрілися збірні України та господарі міні-турніру голландці. Мінімальну і водночас доленосну перемогу у драматичному матчі зуміли вибороти синьо-жовті – 11:10.

В інших матчах українські ватерполісти перемогли збірні Словенії – 15:6, Білорусі – 16:4 та Португалії – 23:2.

На даний момент українці здобули вже 214 ліцензій для участі у I Європейських іграх.

Як повідомляв УНІАН, Європейські ігри, які пройдуть з 12 по 28 червня 2015 року в Баку, є першими в історії Європейського континенту. У загальній кількості в 2015 році в Баку будуть проведені 20 спортивних змагань: 16 з олімпійських видів спорту та чотири - неолімпійських видів спорту. Більше шести тисяч спортсменів з усіх кінців Європи представлятимуть свої країни протягом 17 днів змагань.