Ярослав Попович виграв 12-й етап велогонки ”Тур де Франс”

Українець Ярослав ПОПОВИЧ з команди „Діскавері” виграв у п’ятницю, в день національного свята Франції, 12-й етап велосипедної гонки “Тур де Франс”.

Про це повідомляє “Німецька хвиля”. Жовту майку лідера зберігає поки американець Флойд ЛЕНДІС.

Нагадаємо, що цього року на „Тур де Франс” жовту майку лідера вже носив український велосипедист Сергій ГОНЧАР, який виступає за команду німецького "Телекома".