Збірна України з пляжного футболу дізналася суперників на I Європейських іграх

Збірна України потрапила до групи А, де її суперниками будуть команди Азербайджану, Португалії та Швейцарії.

В Групі В будут змагатися команди Росії, Іспанії, Італії та Угорщини.

Згідно з регламенту змагань команди зіграють турнір в одне коло в групі, після чого по дві найсильніші з кожного квартету за системою плей-офф розіграють титул найсильнішого у півфіналах та фіналі.

Як повідомляв УНІАН, Європейські ігри, які пройдуть з 12 по 28 червня 2015 року в Баку, є першими в історії Європейського континенту. У загальній кількості в 2015 році в Баку будуть проведені 20 спортивних змагань: 16 з олімпійських видів спорту та чотири - неолімпійських видів спорту. Більше шести тисяч спортсменів з усіх кінців Європи представлятимуть свої країни протягом 17 днів змагань.