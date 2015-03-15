"Динамо", "Шахтар" і "Дніпро" виграли матчі 17-го туру

Завершився 17-й тур чемпіонату України з футболу, де перемоги здобули лідери турнірної таблиці - київське "Динамо", донецький "Шахтар" і дніпропетровський "Дніпро".

Найбільш впертим вийшов матч за участю "Дніпра". Футболісти дніпропетровської команди грали вдома проти запорізького "Металурга" і єдиний гол на 75-й хвилині забив Валерій Лучкевич - 1:0.

У свою чергу, "Динамо" розгромило маріупольський Іллічівець " з рахунком 5:0. Авторами голів стали Андрій Ярмоленко, з пенальті, 38 хвилина, Руслан Зубков, автогол (53), Андрій Ярмоленко (62), Лукаш Теодорчик (80) і Віторину Антунеш (84).

У свою чергу, "Шахтар" був набагато сильніший за земляків з "Олімпіка" - 6:0. Голами у складі "гірників" відзначилися Ромеро Марлос (дубль), Олександр Гладкий, Даріо Срна, Алекс Тейшейра і Тайсон.

Таким чином. після 17-го туру в таблиці у "Динамо" 45 очок, "Шахтаря" - 38, "Дніпра" - 37. Аутсайдерами є маріупольський "Іллічівець" - 7, і львівські "Карпати" - 5.