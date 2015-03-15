Біатлоністка Валентина Семеренко виграла золото на чемпіонаті світу

Вона не допустила жодного промаху на всіх вогневих рубежах і в підсумку випередила на шість секунд Франциску Пройс з Німеччини, яка прийшла другою, повідомляє російська служба BBC.

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Краща з росіянок - Катерина Шумилова - посіла десяте місце.