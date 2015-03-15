Біатлоністка Валентина Семеренко виграла золото на чемпіонаті світу
16:22, 15 березня 2015Спорт
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Українська біатлоністка Валентина Семеренко завоювала золоту медаль в мас-старті на чемпіонаті світу у фінському Контіолахті.
Валентина Семеренко виграла золото в мас-старті / Фото УНІАН
Вона не допустила жодного промаху на всіх вогневих рубежах і в підсумку випередила на шість секунд Франциску Пройс з Німеччини, яка прийшла другою, повідомляє російська служба BBC.
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