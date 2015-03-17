Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, "Монако" - "Арсенал": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Монте-Карло проходить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Монако" приймає англійський "Арсенал" з Лондона.

У першому матчі "Арсенал" на своєму полі сенсаційно поступився французькому клубу з рахунком 1:3.

Тепер, для загального успіху "канонірам" необхідно зробити те, що не вдавалося жодному клубу в нинішньому форматі турніру: відіграти на виїзді відставання в два м'ячі. Вже третій рік поспіль "Арсенал" програв вдома в першому матчі 1/8 фіналу з різницею у два голи.

В історії Ліги чемпіонів лише двом командам вдавалося пройти далі після домашньої поразки в першому матчі плей-офф - правда, всього лише мінімального: "Аяксу" (3:0 у матчі проти "Панатінаїкоса" в півфіналі-1995/96) й "Інтеру" (3:2 проти "Баварії" в 1/8 фіналу сезону 2010/11)

Цікавий той факт, що нинішній тренер "Арсеналу" французький фахівець Арсен Венгер керував "Монако" сім років (1987-1994).

Що стосується французького клубу, то для нього нинішній сезон особливо успішний. "Монако" вийшов в 1/8 фіналу вперше за 10 років на правах переможця квартету C. Однак, посівший друге місце у групі D "Арсенал" набрав навіть більше очок, ніж монегаски (13 проти 11).

На котируваннях букмекерських контор фаворитом є "Арсенал", який фахівці навіть після домашньої поразки продовжують вважати кращим в цій парі. На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 2,28 до 1, на нічию - 3,2 до 1, а на перемогу "Монако" - 3,04 до 1.

У свою чергу, явним фаворитом у боротьбі за вихід у наступне коло вважається "Монако". На прохід монегасків ставки приймаються з коефіцієнтом 1,13 до 1, у той час як на загальний успіх англійців - 5,55 до 1.