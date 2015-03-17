Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, "Атлетико" - "Байєр": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Мадриді проходить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу, в якому "Атлетіко" приймає німецький "Байєр" з Леверкузена.

Перша зустріч команд 25 лютого в Німеччині завершилася мінімальною перемогою "Байєра", єдиний гол у складі якого забив Хакан Чалханоглу - 1:0. Леверкузенці здобули свою першу перемогу в семи матчах 1/8 фіналу, тоді як всі шість попередніх завершилися для них поразками із загальним рахунком 5:22. Команда жодного разу не проходила у чвертьфінал головного єврокубка.

У свою чергу, "Атлетіко", щоб вибити "Байєр" і вийти в чвертьфінал Ліги чемпіонів УЄФА, треба зробити те, що в єврокубках йому вдалося вже двічі. А саме виграти протистояння після стартової поразки в гостях з рахунком 0:1.

Раніше суперники двічі зіграли внічию з рахунком 1:1 на груповому етапі Ліги Європи УЄФА-2010/11. Тоді "Байєр" під керівництвом Юппа Хайнкеса зайняв перше місце в групі, а підопічні Кіке Санчеса Флореса фінішували третіми і в ранзі чинних переможців Ліги Європи покинули турнір.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом виглядає "Атлетіко", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,60 до 1. У той же час нічия оцінюється букмекерами в 3,66 до 1, а перемога "Байєра" - 5,49 до 1.

У той же час, фаворитом у боротьбі за вихід у наступне коло є "Байєр", на прохід якого ставки приймаються з розрахунку 1,80 до 1. На прохід "Атлетико" - 1,96 до 1.