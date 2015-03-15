УПЛ, 17-й тур, "Динамо" - "Іллічівець": відео онлайн-трансляція

У цьому матчі зустрічаються лідер турнірної таблиці Прем'єр-ліги та команда, яка займає передостаннє 13-е місце.

Гра пройде на клубному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Перенесення матчу з головної столичної арени - НСК "Олімпійський" - пов'язане з тим, що останнім часом стан газону найбільшої арени викликав нарікання з боку гравців і тренерського штабу "Динамо". В результаті, поле було вирішено берегти перед відповідальним матчем Ліги Європи з англійським "Евертоном" (Ліверпуль), який відбудеться в Києві в четвер, 19 березня.

Кияни успішно виступають у нинішньому сезоні під керівництвом Сергія Реброва на всіх фронтах. У турнірній таблиці Прем'єр-ліги у "Динамо" впевнена перевага над донецьким "Шахтарем" в 7 балів, про що вболівальники столичної команди останні роки могли тільки мріяти. А в Лізі Європи команда дійшла до 1/8 фіналу. Щоправда, перший матч кияни програли "Евертону" в гостях з рахунком 1:2, але шанси на загальний успіх за сумою двох матчів вельми великі.

У свою чергу, "Іллічівець", який не може проводити матчі вдома через надзвичайну ситуацію поблизу Маріуполя, на нейтральних і гостьових аренах відчуває себе досить незатишно і бореться за збереження місця в Прем'єр-лізі на наступний сезон. У 16 матчах команда набрала лише 7 очок і на 35 балів відстає від "Динамо".

Матч першого кола між цими командами завершився розгромною перемогою киян з рахунком 4:1.

У майбутній грі варто розраховувати також на впевнену перемогу "Динамо". Але, пам'ятаючи про майбутню вже в четвер, 19 березня, гру з "Евертоном", варто відзначити, що кияни мабуть будуть тримати на увазі майбутню єврокубкову битву і не розхлюпувати емоції.

На котируваннях букмекерських контор на перемогу "Динамо" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,15 до 1, на нічию - 7,00 до 1, а на перемогу "Ільчевца" - 13,53 до 1.