УПЛ, 17-й тур, "Дніпро" - "Металург З" 1:0 (відео основних моментів)

У цій грі зустрічаються команди, які займають 3-е й 11-е місця в турнірній таблиці.

Дніпропетровці, які в осінній частині чемпіонату України, довгий час були лилерами турнірної таблиці, зараз боряться з донецьким "Шахтарем" за 2-е місце. Команди розділяє лише 1 очко в турнірній таблиці (на користь донеччан), в той час як київське "Динамо" випереджає гірників на 7 балів. У той же час, "Дніпро" на 10 очок випереджає найближчого переслідувача, що йде на 4-му місці луганську "Зорю".

Окрім чемпіонату України команда вдало виступає на міжнародній арені, де вже дійшла до 1/8 фіналу Ліги Європи і має вагомі шанси на потрапляння у чвертьфінал. Перший матч на нинішній стадії змагань проти нідерландського "Аякса" (Амстердам) українська команда виграла з рахунком 1:0.

У свою чергу, "Металург" в нинішньому сезоні, як і всі останні роки, знаходиться внизу турнірної таблиці і більше стурбований долею збереження місця в елітному дивізіоні, ніж мріями про боротьбу за нагороди. У команди 15 очок і вона на 19 балів відстає від "Дніпра".

Матч першого кола між цими колективами у Запоріжжі завершився з рахунком 1:0 на користь "Дніпра".

У майбутній грі явним фаворитом є команда з Дніпропетровська. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,18 до 1, на нічию - 6,13 до 1, а на перемогу "Металурга" 12,72 до 1.