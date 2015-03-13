Міжнародний олімпійський комітет підписав найбільший спонсорський контракт з Тойотою

Контракт був підписаний у столиці Олімпіади-2020 Токіо, повідомляється на офіційному сайті МОК.

На угоді поставлені підписи президента МОК Томаса Баха і президента Тойоти Акіо Тойоди.

Контракт підписаний на 7 років - з 2017 по 2024 роки. Тойота буде спонсором чотирьох Олімпіад. У 2018 році в південнокорейському Пхенхчані пройдуть зимові Ігри, в 2020 році в Токіо - літні, а також у 2022 і 2024 роках (місця проведення Ігор ще не визначено). Контракт буде діяти в категорії, яка включає в себе забезпечення Ігор транспортними засобами і мобільними послугами.

Офіційно сума контракту не розголошується, але, за даними японських ЗМІ вона становить 835 млн. доларів, що є рекордним контрактом в історії МОК.