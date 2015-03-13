Гравець "Дніпра" потрапив у символічну збірну туру Ліги Європи

Центральний захисник "Дніпра" Дуглас потрапив у символічну збірну за підсумками перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

В анотації зазначено: "Бразилець втілив у собі всі позитивні якості дніпропетровців у матчі з "Аяксом" - 1:0. Він вміло керував діями оборони, робив безкінечні навіси в штрафну і ледь не відзначився сам".

Повністю символічна збірна Ліги Європи минулого ігрового тижня виглядає наступним чином: Серхіо Ріко, Стефан Мбіа, Віктор Мачін (всі - "Севілья"), Доменіко Крішіто (Зеніт), Дуглас (Дніпро), Кевін де-Брейне, Віейрінья (обидва - Вольфсбург), Феліпе Гедоз (Брюгге), Гекхан Тере (Бешикташ), Ромелу Лукаку (Евертон), Гонсало Ігуаїн (Наполі).

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі 1/8 фіналу "Дніпро" у Києві переміг "Аякс" з рахунком 1:0. Повторна гра відбудеться 19 березня в Амстердамі.