Віце-президент ФІФА: ЧС-2018 не можна проводити в Росії через проблеми з расизмом

Про це пише Лента.ру з посиланням на ESPN.

«Міністр спорту Росії Віталій Мутко, який також входить у виконавчий комітет ФІФА, визнає це. Не можна проводити чемпіонат світу при нинішньому положенні справ у Росії», - заявив Уебб.

Він також наголосив, що ФІФА виділить Росії кілька співробітників, які будуть допомагати оргкомітету ЧС-2018 в освоєнні програм з протидії расизму.

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За словами Уебба, співпраця в цьому напрямку почнеться вже в поточному році.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 8 червня по 8 липня 2018 року на 12 стадіонах в 11 містах Росії.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

Останнім часом лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018, із-за анексії РФ українського Криму, підтримки терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України.

ФІФА ігнорує ці заклики, підкреслюючи що спорт поза політикою.