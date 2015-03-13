"Українські отамани" розтрощили британців у матчі WSB

Українці мали перевагу як до початку матчевій зустрічі, так і по ходу поєдинків.

Наша команда ще до початку зустрічі повела з рахунком 1:0. В категорії до 49 кг британець Ешлі Вільямс не був допущений до бою через те, що не пройшов медичне обстеження. Таким чином, узбецький легіонер «Отаманів» Хасанбой Дусматов здобув перемогу не виходячи на ринг.

Інші поєдинки завершилися так:

До 56 кг Куайд Асшафак - Микола Буценко TKO5 (технічний нокаут у 5-му раунді).

До 64 кг Семюел Максвелл - Мгер Оганісян 49:46, 49:46, 50:45.

До 91 кг Житару Іонут-Мірел - Денис Пояцика 27:30, 27:30, 27:30 (бій перерваний за підсумками 3-х раундів).

До 75 кг. Ентоні Фоулер - Хоршид Норматов 46:49, 45:49, 47:48.

Таким чином, на рахунку нашої команди на даний момент 5 перемог, 4 поразки, 17 очок і 3-е місце в турнірній таблиці. Українці, як і раніше відстають від "Команди Росії" (18) і "Кубинських приборкувачів" (24).