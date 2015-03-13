WSB, 9-й тур, "Українські отамани" - "Британські левові серця": відеотрансляція

Українська команда зустрічається з шостою командою підгрупи «А», яка представляє країну родоначальників боксу, повідомляє прес-служба "отаманів".

За результатами попередніх проведених поєдинків «Українські отамани» займають 3-ю сходинку підгрупи з 14-ма заліковими балами. У той час як британська команда розмістилася на 6-й позиції підгрупи з 9-ма очками в активі.

Ще до початку матчу українська команда отримала перевагу. У ваговій категорії до 49 кг перемога автоматично була присуджена "отаманові" Хасанбою Дусматову, так як його суперник Ешлі Вільямс не вклався у відведену вагу на офіційній передматчевій церемонії зважування.

Таким чином, рахунок ще до початку матчевої зустрічі - 1:0 на користь "отаманів"

У цьому матчі на центральному рингу Лондона, в спортивному комплексі "Йорк Хол", на рингу ми побачимо поєдинки в такому складі:

Вагова категорія 56 кг:

Куаїд Ашфак «Британські левові серця» - Микола Буценко «Українські отамани»

Вагова категорія 64 кг:

Семуль Максвелл «Британські левові серця» - Мгер Оганісян «Українські отамани»

Вагова категорія 75 кг:

Ентоні Фаулер «Британські левові серця» - Хуршидбек Норматов «Українські отамани»

Вагова категорія 91 кг:

Ітару Іонут-Мірел «Британські левові серця» - Денис Пояцика «Українські отамани»