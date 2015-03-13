WSB, 9-й тур, "Українські отамани" - "Британські левові серця": відеотрансляція
«Українські отамани» проводять черговий виїзний матч у п'ятому сезоні змагань Всесвітньої серії боксу, в якому їх суперниками будуть представники Великобританії - «Британські левові серця».
Українська команда зустрічається з шостою командою підгрупи «А», яка представляє країну родоначальників боксу, повідомляє прес-служба "отаманів".
За результатами попередніх проведених поєдинків «Українські отамани» займають 3-ю сходинку підгрупи з 14-ма заліковими балами. У той час як британська команда розмістилася на 6-й позиції підгрупи з 9-ма очками в активі.
Ще до початку матчу українська команда отримала перевагу. У ваговій категорії до 49 кг перемога автоматично була присуджена "отаманові" Хасанбою Дусматову, так як його суперник Ешлі Вільямс не вклався у відведену вагу на офіційній передматчевій церемонії зважування.
Таким чином, рахунок ще до початку матчевої зустрічі - 1:0 на користь "отаманів"
У цьому матчі на центральному рингу Лондона, в спортивному комплексі "Йорк Хол", на рингу ми побачимо поєдинки в такому складі:
Вагова категорія 56 кг:
Куаїд Ашфак «Британські левові серця» - Микола Буценко «Українські отамани»
Вагова категорія 64 кг:
Семуль Максвелл «Британські левові серця» - Мгер Оганісян «Українські отамани»
Вагова категорія 75 кг:
Ентоні Фаулер «Британські левові серця» - Хуршидбек Норматов «Українські отамани»
Вагова категорія 91 кг:
Ітару Іонут-Мірел «Британські левові серця» - Денис Пояцика «Українські отамани»