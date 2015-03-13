Оприлюднено склад збірної України з футболу на матчі з Іспанією та Латвією

Також Фоменко оприлюднив резервний список із 8 футболістів, які можуть бути викликані у випадку ушкоджень гравців основного складу, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Склад збірної України виглядає таким чином:

Воротарі - Андрій Пятов («Шахтар», Донецьк), Денис Бойко («Дніпро», Дніпропетровськ), Олександр Рибка («Динамо, Київ).

Захисники - В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар», Донецьк), Євген Хачеріді, Микита Бурда (обидва - «Динамо», Київ), Артем Федецький («Дніпро», Дніпропетровськ).

Півзахисники - Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш (усі − «Динамо», Київ), Руслан Ротань, Євген Коноплянка, Роман Безус (усі - «Дніпро», Дніпропетровськ), Микола Морозюк («Металург», Донецьк), Тарас Степаненко («Шахтар», Донецьк), Артем Громов («Ворскла», Полтава), Руслан Малиновський («Зоря», Луганськ), Анатолій Тимощук («Зеніт», Санкт-Петербург, Росія), Денис Олійник («Вітесс» Арнем, Нідерланди).

Нападники - Роман Зозуля («Дніпро», Дніпропетровськ), Пилип Будківський («Зоря», Луганськ), Артем Кравець («Динамо», Київ).

Резервний список збірної виглядає так:

Євген Селезньов, Валерій Лучкевич, Валерій Федорчук (усі – «Дніпро», Дніпропетровськ), Кирило Ковальчук («Металіст», Харків), Максим Малишев, Андрій Пилявський (обидва - «Зоря», Луганськ), Іван Ордець («Шахтар», Донецьк), Сергій Рибалка («Динамо», Київ)

Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе відбірний матч до Євро-2016 проти Іспанії (27 березня у Севільї) та товариську гру проти Латвії (31 березня у Львові).