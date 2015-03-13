УПЛ, 17-й тур, "Карпати" - "Волинь": відео онлайн-трансляція

В цій зустрічі зійдуться колективи, що займають 14-е та 8-е місця в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт турніру.

Команди, лише двічі в 21-й очних зустрічах зіграли внічию, у Львові ще досі не досягнули жодного мирного результату. А у світлі того, що кожна зі сторін на старті весняної частини турніру набрала лише по одному очку, відступати суперники зараз точно не будуть.

Особливо неприваблива ситуація у «Карпат», адже підопічні Ігоря Йовічевіча опустились на останнє місце в таблиці. Причому навіть позитивні відгуки про гру оновленого колективу ще не гарантують у швидкій перспективі відповідного відбитку на результатах. Ситуація в таблиці напряму пов`язана з тим, що "Карпати" були кілька разів покарені Дисциплінарним комітетом ФФУ на загальну кількість у 9 очок. Якщо б на рахунку команди зараз було 14 балів, вона б знаходилася на 12-му місці, поза "зоною виліту".

«Волинь» знаходиться в середині турнірної таблиці. Перш за все, команда працюватиме над покращенням атакувальних дій і, особливо, реалізації моментів. Приміром у попередньому матчі один лише Ерік Бікфалві міг легко вирішити долю протистояння, проте лідер лучан перший гол у 2015 році ще не провів.

На котируваннях букмекерських контор мінімальну перевагу мають господарі поля. На перемогу "Карпат" ставки приймаються з коефіціентом 2,44 до 1, у той час як на нічию - 3,08 до 1, а на перемогу "Волині" - 2,81 до 1.

Склади команд:

Карпати: 23. Мисак, 5. Гітченко, 92. Чачуа, 94. Мірошниченко Д., 10. Карноза, 17. Голодюк, 32. Пластун, 48. Кльоц, 8. Костевич, 14. Сергійчук, 76. Гуцуляк

Запасні: 1. Підківка, 26. Новотрясов, 27. Страшкевич, 86. Кравець В., 9. Кожанов, 16. Худоб`як, 35. Швед М.

Волинь: 1. Шуст, 15. Жуніч, 91. Парцванія, 6. Бабенко Р., 10. Бікфалві, 11. Шарпар, 13. Шабанов, 19. Кобахідзе, 23. Немчанінов, 79. Бабатунде, 93. Матей

Запасні: 74. Кічак, 30. Гуменюк О., 36. Годований, 8. Політило, 14. Польовий, 38. Петров С., 94. Хомченко