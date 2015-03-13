Український боксер Бурсак битиметься за титул чемпіона світу за версією WBO

Титульний бій Бурсак проведе у своєму другому поєдинку після переходу в другу середню вагу, повідомляє Вoxingnews.

Суперником українця стане австралійський панчер Зек Данн.

Бій Бурсака з Даном відбудеться 5 червня в Мельбурні (Австралія).

24-річний Зак Данн провів на професійному рингу 17 боїв і у всіх переміг, при цьому 15 разів - нокаутом. У незалежному рейтингу Boxrec Данн займає 28-е місце.

Макс Бурсак, який займає в рейтингу Boxrec 20-ю позицію, раніше виступав у середній вазі (до 72,574), а тепер вирішив піднятися в суперсредний вага (до 76,203 кг). На професійному ринзі Бурсак провів 34 бої (30 перемог, 3 поразки, 1 нічия).