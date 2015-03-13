Маркевич: Є ще друга гра, не ховайте нас

Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції.

«Ви бачили мою реакцію на жовті картки. Досвідчені гравці, а дають себе зловити на такому. Особливо це стосується Зозулі. Гаразд, Федецький притримував гравця, Ротань хотів зіграти краще. Але Зозуля за розмови отримав картку - і у нас тепер троє гравців пропускає зустріч в Амстердамі. Це непрофесійно", - сказав Маркевич.

"Я просив хлопців зіграти на контратаках у другому таймі. На жаль, не вийшло. Більше грали на утримання рахунку. Думав, будемо більш ефективно діяти на контратаках. Є різні причини. На жаль, слабо зіграв Безус. Коноплянка, як ви знаєте, багато пропустив. Через тиждень нам потрібно зіграти набагато сильніше", - сказав тренер "Дніпра".

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Також Маркевич поцікавився у журналістів, чому у них такий пригнічений настрій, незважаючи на перемогу "Дніпра" над "Аяксом".

"Я ось дивлюся, ви сидите пригнічені і на мене тугу нагоняете. Чому? У нас ще є друга гра. Ми ж не приречені, ми будемо битися до кінця. Селезев вийшов, тому що я так вирішив. Навпаки, повинні бути емоції, а то я зараз засну разом з вами. Команду потрібно підтримати, вони билися, вони старалися. Ми грали не з простою командою, з далеко не простою. Їх і «Барселона» не так просто змогла обіграти в групі, і ПСЖ. Голландський футбол - це голландський футбол, і «Аякс» - серйозна команда. У нас є ще друга гра, не ховайте нас!", - заявив Маркевич.