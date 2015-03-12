"Динамо" програло "Евертону" в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

У Ліверпулі (Великобританія) завершився перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому "Евертон" приймав київське "Динамо" і виграв з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена в кінцівці другого тайму.

Гості мали перевагу лише на початку гри, коли багато атакували. У підсумку, вони домоглися переваги на 14-й хвилині, коли рахунок відкрив Олег Гусєв, ударом ногою замкнувши подачу з кутового. Але, ближче до середини тайму "Евертон" вирівняв гру, а в кінцівці тайму і рахунок - 1:1. Відзначився Стівен Нейсміт.

У другій половині гри господарі поля продовжили нарощувати свою перевагу і долю матчу вирішив пенальті. Захисник "Динамо" Сілва зіграв рукою в своїй штрафній площі, а нападник "Евертона" Лукаку реалізував 11-метровий - 2:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Матч у Києві відбудеться рівно за тиждень, 19 березня.