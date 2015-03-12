"Дніпро" виграв у "Аякса" в матчі Ліги Європи

На столичному НСК "Олімпійський" завершився перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" приймав нідерландський "Аякс" (Амстердам) і виграв з рахунком 1:0.

Єдиний гольовий момент у цій грі стався наприкінці першого тайму.

Українська команда з явною перевагою провела перший тайм, а втілити її в результат на табло вдалося на 30-й хвилині. Євген Коноплянка пройшов з м'ячем по лівому флангу і зробив передачу в район 11-метрової позначки, де Роман Зозуля прийняв пас і точно пробив з розвороту. Воротар Яспер Сіллессен в падінні зачепив м'яч рукою, але не зумів перешкодити йому закотитися у ворота - 1:0.

У другому таймі гості виглядали активніше і мали кілька реальних можливостей для того, щоб забити гол, але відмінно зіграв воротар "Дніпра" Денис Бойко, а в деяких епізодах - захисники.

Крім того, з негативних моментів матчу варто відзначити той факт, що через перебір жовтих карток, матч-відповідь в Амстердамі пропустять основні гравці "Дніпра" Артем Федецький, Руслан Ротань і Роман Зозуля. Всі вони отримали чергові попередження в сьогоднішній грі.

Матч пройшов у Києві, тому що УЄФА, як і раніше, не дозволяє проводити матчі в Україні, на схід і на південь від столиці. Зокрема, окрім Донецька і Луганська, ігри не можна проводити з міркувань безпеки на сертифікованих УЄФА стадіонах в Одесі, Харкові і Дніпропетровську.

Матч-відповідь у парі "Дніпро" - "Аякс" пройде в Амстердамі рівно за тиждень, 19 березня.