Біатлоніст Семенов першим в історії України виграв малий Кришталевий глобус

Український біатлоніст Сергій Семенов посів 5-е місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу у фінському Контіолахті і став володарем малого Кришталевого глобуса (за підсумками однієї дисципліни) сезону 2014/15, повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.

Для гарантованого виграшу трофея за підсумками сезону українцеві необхідно було потрапити в 4-ку найсильніших у гонці світової першості. Але, по ходу дистанції він перевершив результат Міхала Шлезінгера з Чехії та потрапляння в 5-ку виявилося достатньо для виграшу трофею.

Трійку призерів сьогоднішньої гонки ЧС склали француз Мартен Фуркад, норвежець Еміль-Хегле Свендсен і чех Ондржей Моравець.

Впродовж нинішнього сезону відбулися три індивідуальні гонки. Дві на етапах Кубка світу та одна - на чемпіонаті світу. На етапах КС Семенов виборов срібло (у шведському Естерсунді) і бронзу - в норвезькому Холменколлені. Виходячи з нерівних виступів основних суперників він впевнено очолював загальну таблицю в залік малого Кришталевого глобуса.

Це досягнення - історичне для українського біатлону. Ще жодного разу в історії збірної України ніхто не отримував «Кришталевого глобуса». Універсал Олена Зубрилова, що домінувала на світових трасах в середині 90-х років, двічі займала друге місце в загальному заліку, програючи Магдалені Форсберг зі Швеції і залишаючись в кроці від великого «глобуса». А наші нинішні зірки - Валентина та Віта Семеренко - потрапляли в Топ-3 на окремих дистанціях, але до малого «глобуса» також не дотягувалися.