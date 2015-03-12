15 важкоатлетів представлять Україну на Чемпіонаті Європи

В змаганнях виступлять 15 українців, повідомляє офіційний сайт Федерації важкої атлетики України.

Найтитулованішими спортсменами у нашій команді будуть бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 Юлія Калина, чемпіонка Європи 2013 року Юлія Паратова та срібний призер всесвітньої Універсіади-2011 Олег Прошак.

Повний склад жіночої команди України виглядає таким чином: Яна Дяченко (вагова категорія - до 48 кг), Юлія Паратова (53 кг), Юлія Калина (63 кг), Марія Хлян (69 кг), Анна Козенко (75 кг), Ірина Деха (75 кг) та Анастасія Лисенко (понад 75 кг).

Повний склад чоловічої команди України виглядає так: Богдан Токар (62 кг), Володимир Болгарін (85 кг), Тарас Поліщук (85 кг), Ярослав Вітер (94 кг), Роман Зайцев (105 кг), Олексій Бібік (105 кг), Сергій Клепацький (понад 105 кг), Олег Прошак (понад 105 кг).

Чемпіонат Європи з важкої атлетики відбудеться з 9 по 18 квітня в Тбілісі (Грузія).

Змагання зберуть близько 300 найсильніших спортсменів з 38 країн.