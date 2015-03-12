"Кременчук" став переможцем регулярного чемпіонату України з хокею

Матч завершився з рахунком 5:4, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Повернення після дискваліфікації Євгена Секірка значно урізноманітнило атакувальний малюнок команди гостей. Наставник киян Анатолій Давидов вирішив використовувати Секірка не в звичній для гравця ігровій зв’язці з Олександром Караульщуком та Олексієм Мадерою, а у другій ланці. І такий хід себе повністю виправдав. «Дженералз» виглядали значно цікавіше в атаці, а сам Секірко двічі вразив ворота Едуарда Захарченка.

Проте, перевага гостьової команди була помітна тільки два періоди - 2:3. А в заключній 20-хвилинці херсонські вихованці "Кременчука" Дмитро Чернишенко, Владислав Луговий та Володимир Варивода вразили ворота Андрія Безхлібного, на що кияни зуміли відповісти лише шайбою Олександра Караульщука.

Завдяки цій перемозі команда з Полтавщини відірвалась від найближчих переслідувачів – власне, «Дженералз» – на 11 очок.

Таким чином, ХК «Кременчук» достроково здобуває перемогу в регулярному чемпіонаті і матиме перевагу власного майданчика на всіх стадіях плей-офф.

Як повідомляв УНІАН, регулярний чемпіонат України з хокею розпочався 12 лютого й триватиме до 21 березня.

Стадія плей-офф змагань, де й буде розіграний титул чемпіона країни, орієнтовно відбудеться з 24 березня по 4 квітня.