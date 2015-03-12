Ліга Європи, 1/8 фіналу, "Дніпро" - "Аякс": відео онлайн-трансляція

Це буде перша гра в рамках 1/8 фіналу турніру.

УЄФА як і раніше не дозволяє проводити матчі в Україні, на схід і на південь від Києва. Зокрема, крім Донецька і Луганська, ігри можна проводити з міркувань безпеки на сертифікованих УЄФА стадіонах в Одесі, Харкові і Дніпропетровську.

Головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич перед першим матчем заявив, що з радістю і цікавістю сприйняв результати жеребкування: "Я давній шанувальник «Аякса», ще з тих пір, коли там грали Кройф, Кайзер. Ця команда вигравала Лігу чемпіонів, це було щось нове в футболі. І мені завжди було приємно спостерігати за «Аяксом». Завтра ми зіграємо з такою легендарною командою. Що стосується віку гравців, то і у нас багато молоді, і у «Аякса». Але всі навчені і тактично, і технічно. Тому ми в рівних умовах. А як складеться гра - подивимося. Зіграти з такою командою для мене дуже приємно. Особливо ми чекаємо гру в Амстердамі, на такому легендарному стадіоні, де завжди аншлаги. Моя команда любить грати, коли багато вболівальників. Я з радістю сприйняв результати жеребкування і, сподіваюся, обидві команди покажуть хороший футбол".

Суперники раніше ніколи не зустрічалися між собою. Разом з тим, в іграх з іншими голландськими командами, "Дніпро" здобув 4 перемоги при 1 нічиїй і 1 поразці. "Аякс" лише одного разу грав з представником України. У раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА-2010/11 амстердамці за сумою двох матчів здолали київське "Динамо".

Статистика цього сезону говорить про те, що "Дніпро" виграв два останні домашні матчі Ліги Європи. З іншого боку, дніпропетровці грають в Києві не надто результативно - в шести поєдинках вони забили п'ять м'ячів. У свою чергу, "Аякс" виграв у єврокубках три останніх матчі на виїзді, всякий раз зберігаючи свої ворота на замку.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом першої гри є "Дніпро". Ставки на перемогу господарів приймаються з коефіцієнтом 2 до 1, на нічию - 3,2 до 1, а на перемогу "Аякса" - 3,6 до 1.