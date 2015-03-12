Члени Української Академії спорту визначили "Героїв спортивного року-2014"

Переможці були визначені у дев`яти номінаціях, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Сьогодні шляхом таємного голосування «академіки» обрали переможців, імена яких будуть оголошені під час Церемонії нагородження, 8 квітня.

"Номінанти на премію проходили конкурсний відбір в декілька етапів, - зазначила президент Української Академії спорту Ніна Уманець. - Спочатку, експертна комісія спеціалістів НОК України та Мінмолодьспорту провела детальний аналіз, підготувавши розширений список претендентів по кожній з номінацій. Після цього свою думку висловили 236 представників загальнонаціональних та регіональних мас-медіа майже з усієї країни. За підсумками усіх журналістських анкет сформовані трійки претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів».

Члени Академії обирали найкращих саме з цих трійок.

В свою чергу, всі прихильники спорту зможуть взяти участь у виборі переможців серед чоловіків та жінок у номінації «Герой українського спорту», яке шляхом інтерактивного голосування триватиме з 12 по 22 березня на офіційному сайті Національного олімпійського комітету, а також в олімпійських групах НОК у соціальних мережах.

Серед претендентів на премію цього року, зокрема, були борець Жан Беленюк, гімнаст Олег Верняєв та веслувальник Юрій Чебан (спортсмен року), біатлоністка Віта Семеренко, борчиха Юлія Ткач та фехтувальниця Ольга Харлан (спортсменка року), чоловіча четвірка-парна з академічного веслування, жіноча естафетна команда з біатлону та жіноча збірна України з фехтування на шаблях (краща команда року). Усього були визначені переможці у 9 номінаціях.

Всеукраїнська церемонія нагородження «Герої спортивного року-2014» відбудеться 8 квітня у Київському національному академічному театрі оперети.

«Герої спортивного року» – це національний спортивний «Оскар», покликаний визначити та нагородити кращих спортсменів, тренерів, команди та фахівців з усіх видів спорту.