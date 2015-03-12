"Фінікс" здолав "Міннесоту" в матчі регулярного чемпіонату НБА

Команда Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс", у складі якої виступає український легіонер Олексій Лень, здолала в черговому матчі регулярного чемпіонату "Міннесоту" з рахунком 106:97, повідомляє офіційний сайт ліги.

У цьому матчі йдучий на 10-му місці в турнірній таблиці Західної конференції "Фінікс" приймав аутсайдерів, на рахунку яких всього 14 перемог у 63 матчах нинішнього сезону (49 поразок).

Тим не менше, перемога далася "сонячним" ціною великих зусиль. Господарі майданчика потужно провели стартову 10-хвилинку, оформивши собі 7-очкову перевагу (25:18), після чого гра проходила в рівній боротьбі. Другий період гості з Міннесоти навіть зуміли виграти з мінімальною перевагою (25:26), але більшого дозволити собі не змогли.

Лень провів на майданчику 19 хвилин, за які набрав 2 очки (1/2 кидків з середньої дистанції), зробив 5 підбирань (1 в атаці), 1 передачу, допустив 2 втрати та отримав 4 персональних зауваження.

Тим не менш, ця перемога не дозволила "Фініксу" наблизитися до 8-ки найсильніших команд Конференції, які отримають право зіграти в кінцівці сезону в плей-офф і поборотися за титул чемпіона ліги. "Санз", як і раніше, посідає 10-е місце в таблиці, при показнику перемог і поразок 33/32. У йдучого на 8-му місці "Нью-Орлеана" цей показник становить 36/29.