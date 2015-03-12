Збірна України з футболу вибула з Топ-30 світового рейтингу

У порівнянні з лютневим рейтингом збірна України опустилася на 4 позиції - з 27 на 31 місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Українці пропустили вперед команди Данії, Еквадору, Боснії і Герцеговини, а також, вчинившу різкий стрибок вгору на 6 місць команду Ізраїлю, яка піднялася з 32 на 26 місце.

На рахунку збірної України 838,39 бали.

Що стосується десятки найсильніших команд світу, то в ній відбулася одна суттєва зміна. З 12-го на 10-е місце вийшла збірна Італії, що потіснила чемпіонів світу (2010) і дворазових чемпіонів Європи (2008, 2012) збірну Іспанії на 11 місце. Іспанці продовжують стрімке падіння в рейтингу, що почалося після провального для команди ЧС-2014 в Бразилії. Також італійці випередили збірну Швейцарії, яка змістилася, відповідно, з 11 на 12 місце.

В іншому, в групі лідерів змін не відбулося. Компанію з дев'яти найсильніших збірних світу, як і раніше, складають команди Німеччини, Аргентини, Колумбії, Бельгії, Нідерландів, Бразилії, Португалії, Франції і Уругваю.

Наступна версія рейтингу буде оприлюднена 9 квітня.