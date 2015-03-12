Українська тенісистка Козлова програла в стартовому колі турніру в Індіан-Уеллс

Українська тенісистка Катерина Козлова не зуміла вийти до другого раунду престижного турніру WTA Premier Mandatory з призовим фондом 5,38 млн. доларів BNP Paribas Open в Індіан-Уеллсі (США).

У стартовому матчі, в ніч на четвер за київським часом, дончанка за 1 годину 26 хвилин поступилася російській тенісистці Олені Весниній з рахунком 3-6 3-6, повідомляє Тенісний портал України.

На рахунку Козлової 3 ейси й 1 подвійна помилка.

Козлова вперше грала в основній сітці турніру серії WTA Premier Mandatory.

Змагання цієї серії є другими за значимістю після чемпіонатів серії "Великого шолому".