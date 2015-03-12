Українська тенісистка Козлова програла в стартовому колі турніру в Індіан-Уеллс
00:26, 12 березня 2015Спорт
89
Українка невдало дебютувала в престижній серії Premier.
Катерина Козлова дебютувала в серії Premier / sport-xl.org
Українська тенісистка Катерина Козлова не зуміла вийти до другого раунду престижного турніру WTA Premier Mandatory з призовим фондом 5,38 млн. доларів BNP Paribas Open в Індіан-Уеллсі (США).
У стартовому матчі, в ніч на четвер за київським часом, дончанка за 1 годину 26 хвилин поступилася російській тенісистці Олені Весниній з рахунком 3-6 3-6, повідомляє Тенісний портал України.
На рахунку Козлової 3 ейси й 1 подвійна помилка.
Козлова вперше грала в основній сітці турніру серії WTA Premier Mandatory.
Змагання цієї серії є другими за значимістю після чемпіонатів серії "Великого шолому".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter