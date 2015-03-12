ПСЖ виграв за сумою двох матчів у "Челсі" в ЛЧ в додатковий час

У Лондоні завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому англійський "Челсі" приймав французький ПСЖ і зіграв внічию за підсумками додаткового часу - 2:2.

Основний час матчу, як і першої гри в Парижі, завершився внічию 1:1.

Гра в Лондоні проходила в рівній та гострій боротьбі. А істотний вплив на хід поєдинку здійснило видалення лідера парижан Златана Ібрагімовича на 32-й хвилині.

Обидва голи в основний час були забиті в кінцівці. До цього "Челсі" мав перевагу за рахунок забитого голу в матчі на чужому полі, в Парижі. Лондонці відкрили рахунок і в домашній грі, на 81-й хвилині, після того як влучний удар завдав Гарі Кехілл. Але, через 5 хвилин, Давид Луїс і зрівняв рахунок матчу і загального протистояння.

Вирішальний момент міг наступити на 6-й хвилині додаткового часу, коли арбітр призначив пенальті, а Еден Азар чітко реалізував 11-метровий - 2:1. Але, на 114-й хвилині, Тіаго Сілва ударом головою після розіграшу кутового зрівняв рахунок - 2:2. І перевага перейшла до ПСЖ, який забив два голи у Лондоні.

Таким чином, за сумою двох ігор ПСЖ виграв і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні німецька "Баварія" (Мюнхен) розтрощила донецький "Шахтар" (7:0) і також вийшла до чвертьфіналу ЛЧ.