"Баварія" розтрощила "Шахтар" у Лізі чемпіонів

У Мюнхені завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Баварія" приймала донецький "Шахтар" і розгромила чинних чемпіонів України з рахунком 7:0.

За сумою двох матчів (перша гра у Львові завершилася внічию - 0:0) "Баварія" вийшла у чвертьфінал.

Гра проходила за повної переваги господарів поля, а свій перший гол вони забили вже в самому дебюті гри, на 4-й хвилині. Кучер порушив правила на Гетце в своїй штрафній площі, заробив вилучення, а Мюллер чітко реалізував пенальті - 1:0. Залишившись в меньшості гірники за всіма компонентами поступалися супернику і, незважаючи на те, що досить добротно захищалися, ще до перерви пропустили другий гол.

У другому таймі гірники остаточно втратили контроль над грою, пропустивши два швидкі голи і в подальшому дозволили супернику довести рахунок до 7:0. Дубль у цій грі на рахунку Мюллера, а по одному голу забили Боатенг,Рібері, Бадштубер, Левандовскі і Гетце.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.