Тренер "Дніпра" Маркевич перед матчем з "Аяксом": "Завтра ми зіграємо з легендарною командою"

Про це він заявив на передматчевій прес-конференції в Києві, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Зокрема, Маркевич зазначив: "Я давній шанувальник «Аякса», ще з тих пір, коли там грали Кройф, Кайзер. Ця команда вигравала Лігу чемпіонів, це було щось нове в футболі. І мені завжди було приємно спостерігати за «Аяксом». Завтра ми зіграємо з такою легендарною командою. Що стосується віку гравців, то і у нас багато молоді, і у «Аякса». Але всі навчені і тактично, і технічно. Тому ми в рівних умовах. А як складеться гра - подивимося".

Говорячи про те, як був сприйнятий результат жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ, Маркевич зазначив: "Зіграти з такою командою для мене дуже приємно. Особливо ми чекаємо гру в Амстердамі, на такому легендарному стадіоні, де завжди аншлаги. Моя команда любить грати, коли багато вболівальників. Я з радістю сприйняв результати жеребкування і, сподіваюся, обидві команди покажуть хороший футбол".

Говорячи про стан своїх гравців напередодні матчу, тренер "Дніпра" зазначив: "У нас сьогодні ще буде тренування, після якої я можу на 100% сказати, хто не зможе зіграти завтра. Були проблеми у Конопляки, подивимося. Матеус точно не буде грати. А всі інші готуються".

Про 6 гравців основного складу, у яких є в пасиві жовті картки, Маркевич сказав: "Нічого не зробиш. Така ситуація. А говорити їм - виходьте і грайте обережно - теж не можна. Інша справа, якщо вони отримають картку за розмови, тоді це буде погано. Але футбол така штука, що можна заробити картку в боротьбі за м'яч. Але мені б цього не хотілося".

Оцінюючи стан газону на НСК "Олімпійський" Маркевич різко висловився: "Не розумію, навіщо потрібно було грати матч «Динамо» - «Олімпік» на цьому стадіоні. Таке відчуття, що в Києві більше немає стадіонів. Ось зараз і маємо (погане поле - УНІАН). Погода не сприяє тому, щоб підтримувати газон в хорошому стані. Зараз це стан на трієчку - максимум".

А розмірковуючи про те, чи важко проводити "домашні" матчі в Києві, тренер зазначив: "Ми ж катаємося так півроку, так що звикли. Так, ми граємо матчі чемпіонату в Дніпропетровську, а матчі Ліги Європи - в Києві, і оскільки ігри кожні три дні, то доводиться багато літати. Звичайно, краще готуватися вдома, але нічого не поробиш".

Як повідомляв УНІАН, матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Дніпро" - "Аякс" відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" у четвер, 12 березня. Початок гри о 20.00.

УЄФА як і раніше не дозволяє проводити матчі в Україні, на схід і на південь від Києва. Зокрема, окрім Донецька і Луганська, ігри не можна проводити з міркувань безпеки на сертифікованих УЄФА стадіонах в Одесі, Харкові і Дніпропетровську.