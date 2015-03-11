Матч чемпіонату України U-19 "Шахтар" - "Динамо" завершився внічию

Гра проходила в Полтаві, де юнаки "Шахтаря" проводять свої домашні матчі, повідомляє прес-служба "гірників".

Поєдинок розпочався з активних дій гравців «Динамо». Кияни провели кілька атак, але захист «гірників» успішно впорався з цією загрозою. «Шахтар», у свою чергу, довго діяти виключно в обороні не став. На 23-й хвилині Борячук відпасував на Зубкова, який прийняв м'яч в штрафній зоні гостей і точно пробив у дальній кут. А під завісу першого тайму динамівцям вдалося зрівняти рахунок. Книш після прострілу Тимчика відправив м'яч у сітку воріт - 1:1.

Після перерви «гірники» продовжували створювати небезпечні моменти у штрафному суперника. Кияни відповідали рідше. Кілька хороших можливостей забити було у Арендарука, Зубкова і Борячука, але або м'яч пролітав повз ствір воріт, або гостей рятував голкіпер. У підсумку, поєдинок так і закінчився внічию.

- Напевно, зайве говорити, що зустрічалися дві провідні футбольні школи України, - прокоментував матч головний тренер «Шахтаря» U-19 Валерій Кривенцов. - Гра дійсно вийшла цікавою. На полі була справжня чоловіча боротьба, обидві команди провели багато видовищних атак. Перші хвилин 15 кияни діяли більш активно, потім перевага була на нашому боці. У другому таймі ми створили п'ять стовідсоткових гольових моментів, але, на жаль, не змогли їх реалізувати. Тепер починаємо підготовку до важливого поєдинку з «Бенфікою» в Юнацькій лізі УЄФА. У Португалії перевіримо себе вже на більш високому рівні.

За підсумками першої частини сезону 2014/15 юнаки "Динамо" і "Шахтаря" виступають у Групі 1, вісімці найсильніших команд чемпіонату України. Матч у Полтаві був стартовим для обох команд на цій стадії змагань.

Як повідомляв УНІАН, раніше 19-річні футболісти "Шахтаря" вийшли у чвертьфінал Юнацької ліги УЄФА, де виступають команди, що представляють найсильніші клуби Європи, учасників Ліги чемпіонів УЄФА.