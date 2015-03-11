95-річний тренер зі стрільби з лука внесений до Національного Реєстру Рекордів України

Львів’янин Хусківадзе у 95 років досі є діючим тренером зі стрільби з лука національної команди спортсменів-паралімпійців, регулярно провадить тренування, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Учні майстра, який і досі бездоганно володіє луком своєю однією рукою, досягають відмінних результатів на національних та міжнародних рівнях.

Ініціаторами внесення тренера до Реєстру були вихованці Михайла Хусківадзе – титуловані львівські спортсмени Роман Гутник та Валерій Асавуляк, які й звернулися у Національний проект «Книга рекордів України», щоб присвоїти своєму вчителеві титул «Найповажніший вік діючого тренера в Україні». 20 лютого Михайло Хусківадзе був внесений до цієї номінації.

Михайло Хусківадзе – головний тренер збірної команди України зі стрільби з лука, Заслужений тренер УРСР, Заслужений тренер СССР. Випускник Львівського державного інституту фізичної культури. Упродовж 1960-1971 років - тренер збірної команди СРСР і старший тренер молодіжних збірних команд України зі стрільби з лука, голова тренерських Рад Федерації стрільби з лука України, центральної Ради СДСТ «Буревісник». З 1962 року – тренер Львівського державного медичного інституту. З 1989 року по сьогоднішній день головний тренер збірної команди України зі стрільби з лука серед інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату.

Серед найтитулованіших вихованців – срібна призерка Олімпійських ігор 1976 р. в Монреалі Валентина Ковпан, срібний призер Паралімпійських ігор 2000 р. в Сіднеї Сергій Атаманенко.

Виховав 18 майстрів спорту міжнародного класу зі стрільби з лука, чималу когорту призерів і рекордсменів Європи, світу.

Автор 43 наукових праць, посібника «Спортивна стрільба з лука».