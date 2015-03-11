Четверо українських спортсменів візьмуть участь у Чемпіонаті світу з шорт-треку

Чотири спортсмена представлять національну збірну України з шорт-треку на Чемпіонаті світу-2015, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Нашу країну представлятимуть Олена Коренчук, Софія Власова, Дмитро Полтавець та Сергій Ліфіренко.

40-й ювілейний чемпіонат світу з шорт-треку відбудеться у Москві 13-15 березня.

На цих змаганнях будуть розіграні 12 комплектів медалей серед чоловіків та жінок в естафетах та індивідуальних змаганнях.