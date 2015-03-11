Четверо українських спортсменів візьмуть участь у Чемпіонаті світу з шорт-треку
15:18, 11 березня 2015Спорт
66
40-й ювілейний ЧС відбудеться наприкінці тижня у Москві.
Чемпіонат світу проходитиме у Москві протягом трьох днів / isu.org
Чотири спортсмена представлять національну збірну України з шорт-треку на Чемпіонаті світу-2015, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Нашу країну представлятимуть Олена Коренчук, Софія Власова, Дмитро Полтавець та Сергій Ліфіренко.
40-й ювілейний чемпіонат світу з шорт-треку відбудеться у Москві 13-15 березня.
На цих змаганнях будуть розіграні 12 комплектів медалей серед чоловіків та жінок в естафетах та індивідуальних змаганнях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter