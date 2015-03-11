"Українські отамани" проведуть черговий матч WSB у Британії
12 березня «Українські отамани» проведуть черговий виїзний матч у п’ятому сезоні змагань Всесвітньої серії боксу, в якому їхніми суперниками будуть представники Великобританії - «Британські левові серця».
Найближчого четверга українська команда зустрінеться з шостою командою підгрупи «А», яка представляє країну родоначальників боксу, повідомляє прес-служба "отаманів".
За результатами попередніх проведених поєдинків «Українські отамани» посідають третю сходинку підгрупи з чотирнадцятьма заліковими балами. В той час як британська команда розмістилася на шостій позиції підгрупи з дев’ятьма очками в активі.
В цьому матчі на центральному ринзі Лондона, у спортивному комплексі "Йорк Холл", на ринзі ми побачимо поєдинки у такому складі:
Вагова категорія 49 кг:
Ашлі Вільямс «Британські лев’ячі серця» - Хасанбой Дусматов «Українські отамани»
Вагова категорія 56 кг:
Куаід Ашфак «Британські лев’ячі серця» - Микола Буценко «Українські отамани»
Вагова категорія 64 кг:
Семуль Максвел «Британські лев’ячі серця» - Мгер Оганісян «Українські отамани»
Вагова категорія 75 кг:
Ентоні Фаулер «Британські лев’ячі серця» - Хуршидбек Норматов «Українські отамани»
Вагова категорія 91 кг:
Їтару Іонут-Мірел «Британські лев’ячі серця» - Денис Пояцика «Українські отамани»
Сайт УНІАН проведе відео-трансляцію матчевої зустрічі 13 березня о 21:30.