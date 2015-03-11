"Українські отамани" проведуть черговий матч WSB у Британії

Найближчого четверга українська команда зустрінеться з шостою командою підгрупи «А», яка представляє країну родоначальників боксу, повідомляє прес-служба "отаманів".

За результатами попередніх проведених поєдинків «Українські отамани» посідають третю сходинку підгрупи з чотирнадцятьма заліковими балами. В той час як британська команда розмістилася на шостій позиції підгрупи з дев’ятьма очками в активі.

В цьому матчі на центральному ринзі Лондона, у спортивному комплексі "Йорк Холл", на ринзі ми побачимо поєдинки у такому складі:

Вагова категорія 49 кг:

Ашлі Вільямс «Британські лев’ячі серця» - Хасанбой Дусматов «Українські отамани»

Вагова категорія 56 кг:

Куаід Ашфак «Британські лев’ячі серця» - Микола Буценко «Українські отамани»

Вагова категорія 64 кг:

Семуль Максвел «Британські лев’ячі серця» - Мгер Оганісян «Українські отамани»

Вагова категорія 75 кг:

Ентоні Фаулер «Британські лев’ячі серця» - Хуршидбек Норматов «Українські отамани»

Вагова категорія 91 кг:

Їтару Іонут-Мірел «Британські лев’ячі серця» - Денис Пояцика «Українські отамани»

Сайт УНІАН проведе відео-трансляцію матчевої зустрічі 13 березня о 21:30.