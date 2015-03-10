"Реал" і "Порту" вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів

В іспанському Мадриді і португальському Порту завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу, в яких "Реал" програв німецькому "Шальке-04" з Гельзенкірхена - 3:4 (перший матч іспанці виграли з рахунком 2:0), а "Порту" розгромив швейцарський "Базель" - 4:0 (перший матч, 1:1).

Гра в Порту пройшла з явною перевагою господарів поля, які вже в перші чверть години реалізували свою перевагу в гол. На 14-й хвилині гол забив Ясін Браїмі. Гравцю "Порту" вдався ідеальний удар зі штрафного - над стінкою, в кут. Воротарю залишалося тільки стежити за м'ячем. Після перерви у другому таймі португальці тільки зміцнили свою перевагу. На 47-й хвилині гол забив Ектор Еррера, на 56-й - Каземіро, а на 76-й - Вінсент Абубакар.

Набагато більш багатим на події виявився матч в Мадриді. На 20-й хвилині Крістіан Фухс відкрив рахунок, але на 25-й Кріштіану Роналду вирівняв становище в матчі. На 40-й хвилині Клаас-Ян Хунтелаар знову вивів німецьку команду вперед, а на 45-й Роналду знову вирівняв ситуацію - 2:2. У другому таймі Карім Бензема на 53-й хвилині вивів свою команду вперед, але, через 4 хвилини Леруа Сані зробив рахунок 3:3, а на 84-й - Клаас-Ян Хунтелаар вивів вперед німецьку команду. "Шальке" вистачило б для виходу в наступне коло перемоги з рахунком 5:3, але команда обмежилася мінімальною перемогою в Мадриді, чого вистачило тільки для морального задоволення.

Таким чином, до чвертьфіналу вийшли "Реал" і "Порту".