Європейська федерація гандболу перенесла матч між збірними України та Росії

Рішення пов'язане з питаннями безпеки проведення гри, повідомляється в заяві EHF.

"EHF в якості керівного органу європейського гандболу приділяє пріоритетну увагу безпеки проведення матчів і не може проводити гру в умовах політичної напруженості між двома країнами", - йдеться в заяві.

Європейська федерація не може гарантувати безпеку проведення матчів між Росією і Україною в будь-якій з цих двох країн в даний час. Тому федерація відкладає матч Росія - Україна (спочатку призначений на вівторок, 28 квітня 2015 року).

Як повідомляв УНІАН, збірні України та Росії потрапили в одну групу кваліфікаційних змагань Євро-2016, Групу 5.

Гандбольний Євро-2016 відбудеться у Польщі в січні наступного року.