Європейська федерація гандболу перенесла матч між збірними України та Росії
15:43, 10 березня 2015Спорт
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Європейська федерація гандболу (EHF) прийняла рішення перенести матч відбіркового циклу чемпіонату Європи-2016 між національними збірними України і Росії з 28 квітня на червень.
EHF не ризикує проводити матч між збірними України та Росії в кожній із країн / eurohandball.com
Рішення пов'язане з питаннями безпеки проведення гри, повідомляється в заяві EHF.
"EHF в якості керівного органу європейського гандболу приділяє пріоритетну увагу безпеки проведення матчів і не може проводити гру в умовах політичної напруженості між двома країнами", - йдеться в заяві.
Європейська федерація не може гарантувати безпеку проведення матчів між Росією і Україною в будь-якій з цих двох країн в даний час. Тому федерація відкладає матч Росія - Україна (спочатку призначений на вівторок, 28 квітня 2015 року).
Як повідомляв УНІАН, збірні України та Росії потрапили в одну групу кваліфікаційних змагань Євро-2016, Групу 5.
Гандбольний Євро-2016 відбудеться у Польщі в січні наступного року.
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