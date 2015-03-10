Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, "Порту" - "Базель": відео онлайн-трансляція

Перша гра між командами, що відбулася три тижні тому, завершилася внічию - 1:1.

У боротьбі за вихід в чвертьфінал португальську команду влаштує нульова нічия або перемога. У свою чергу, "Базель" влаштує результативна нічия, де команди заб'ють по два і більше м'ячів (2:2, 3:3 і т. д.), або перемога. При рахунку 1:1 буде призначено додатковий час, а при необхідності - серія пенальті.

Наставник "Порту" Хулен Лопетегі перед матчем відзначив, що його команда почала боротьбу у нинішній ЛЧ з кваліфікації і добралася до 1/8 фіналу. "Мова йде про вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів, шанс пробитися до вісімки кращих. Поки рахунок рівний, і "Базель" змусить нас зіграти на межі. Нам треба добре проявити себе в суперечці з суперником, який відмінно зіграв у поточній Лізі чемпіонів і взагалі чудово зарекомендував себе в останніх двох розіграшах єврокубків. Щоб перемогти, ми зобов'язані добре відіграти в обороні. У "Базеля" чимало гравців, здатних доставити нам неприємності. Крім того, ця команда досвідчена й швидка", - сказав Лопетеги.

У свою чергу, тренер "Базеля" Паулу Соуза заявив: "Це неймовірні емоції. Як же здорово битися на такому рівні, і ми щасливі, що у нас є можливість грати з найкращими клубами Європи. Ми віримо у свої сили і дивимося в майбутнє з оптимізмом. Так, "Порту" буде на нас тиснути, але якщо ми будемо стояти стіною, то завдамо супернику неприємності. Особливо якщо зможемо забити. Вірю, що на відміну від першого матчу, ми будемо володіти м'ячем набагато більше і створювати моменти. Це те, над чим ми працюємо. Ми додали після зимової паузи. Зараз ми виглядаємо краще, ніж у першому поєдинку. Ми вже провели кілька матчів, і команда починає приймати на полі правильні рішення, а це відіграє величезну роль. На цьому рівні дуже важливо вміти справлятися з тиском".

До матчу тритижневої давності команди ніколи не зустрічалися в єврокубках.

У майбутній грі явним фаворитом на котируваннях букмекерських контор вважається "Порту". На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,40 до 1, на нічию - 4,33 до 1, а на перемогу гостей - 7,45 до 1.