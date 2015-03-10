Олеся Повх і Андрій Проценко визнані кращими легкоатлетами лютого в Україні

Голосування з визначення найкращих легкоатлетів місяця проводилося серед членів ради Федерації легкої атлетики України, представників ЗМІ та вболівальників, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Повх в лютому виграла міжнародні змагання в бігу на 60 м в Москві, Гельсінкі та Лодзі, а також стала чемпіонкою України-2015 в приміщенні. Час, показаний нею у Фінляндії, - 7,20 - був 6-м результатом сезону в Європі.

Проценко виграв загальний залік Туру Моравії, а в Банська Бистриці показав 4-й результат сезону в світі (2-й в Європі) - 2 м 33 см.