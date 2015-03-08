Помер півзахисник "Зорі" Павло Худзік - джерело

Про це розповів журналіст програми "Профутбол" Ігор Циганик, повідомляє "Футбол".

Худзік після смертельного ДТП впав у кому і помер, не приходячи до тями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про аварію за участю Худзіка. Автомобіль Павла зіткнувся з автомобілем Nissan X-Trail, в якому знаходилися п'ять осіб. Водій автомобіля Nissan X-Trail загинув на місці, одна людина в автомобілі зазнала травм.

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Худзік народився в 1985 році в Хмельницькій області, виступав у таких клубах як "Красилів", "Енергетик" і ФК "Львів", після чого опинився в "Оболоні". 29 квітня Павлу могло виповнитися 30 років.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким Павла Худзіка.