"Дніпро" виграв у "Карпат" в заключному матчі туру Прем'єр-ліги

У Львові завершився заключний матч 16-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали дніпропетровський "Дніпро" і програли з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена на самому початку гри.

"Дніпро" потужно розпочав матч і вже на 4-й хвилині відкрив рахунок. Бруно Гама зліва увірвався в штрафну, м'яко накинув на лінію воротарського майданчика, де Нікола Калініч головою відправив м'яч у ворота. Після того, як дніпропетровці повели в рахунку, гра помітно заспокоїлася і, хоч і проходила з територіальною та ігровою перевагою гостей, але протікала в подальшому без голів.

Таким чином, після 16-го туру в турнірній таблиці "Дніпро" як і раніше знаходиться на 3-му місці з 34 очками. У йдучого на 2-му місці донецького "Шахтаря" - 35 балів, а лідируюче київське "Динамо" зуміло ще збільшити свій відрив - 42. Замикають таблицю, як і раніше, "Карпати" - 5 очок.

Наступний тур УПЛ відбудеться 13-15 березня.