УПЛ, 16-й тур, "Карпати" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

У цій грі зустрічаються команди, що займають 3-е і останнє - 14-е - місця в турнірній таблиці, повідомляє прес-служба УПЛ.

Останнє місце "Карпат" у турнірній таблиці обумовлюється тим, що на клуб було накладено штрафні санкції у вигляді позбавлення 9 очок по ходу турніру. Теоретично, команда могла б зараз ділити 10-11 місця з одеським "Чорноморцем".

У колись непримиренних суперників вже кілька років з'явилася тенденція до постійних перемог «Дніпра». І в таке положення речей був внесений лише один виняток за три з половиною роки, тоді як 6 з 7 ігор принесли дніпропетровцям перемоги з вражаючим загальним рахунком - 18:2.

Потенціал для того, щоб продовжити в тому ж дусі, команда Мирона Маркевича показала і успіхами проти «Олімпіакоса», і розгромом «Волині» у минулому турі УПЛ (5:0). «Карпати» у цій ситуації не мають особливих козирів - хіба що позитивні відгуки від зустрічі в оновленому складі проти донецького «Металурга». Однак на цей раз рівень небезпеки противника значно вище. Не на користь львів'ян був і перенесення кубкового матчу «Дніпра» з «Чорноморцем». Тому гості приїдуть з не витраченою енергією, з бажанням продовжити переслідування дуету лідерів і як можна краще в ігрових умовах підготуватися до першої зустрічі проти голландського «Аяксу» (Амстердам) в 1/8 фіналу Ліги Європи.

У матчі першого кола "Дніпро" здолав львів'ян з рахунком 4:0.

На котирування букмекерських контор явним фаворитом є гостьова команда. На перемогу "Дніпра" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,36 до 1, на нічию - 4,42 до 1, а на перемогу "Карпат" 7,83 до 1.

Стартові склади команд:

Карпати: 23. Мисак, 5. Гітченко, 94. Мірошниченко Д., 9. Кожанов, 10. Карноза, 17. Голодюк, 32. Пластун, 48. Кльоц, 8. Костевич, 14. Сергійчук, 35. Швед М.

Запасні: 1. Підківка, 26. Новотрясов, 27. Страшкевич, 86. Кравець Ст., 92. Чачуа, 16. Худоб'як, 76. Гуцуляк

Дніпро: 71. Бойко, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 15. Чигринський, 7. Канкава, 8. Ксьонз, 12. Бруно Гама, 19. Безус, 24. Лучкевич, 29. Ротань, 9. Калініч

Запасні: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 39. Переймів, 18. Зозуля, 28. Шахов, 97. Близниченко, 11. Селезньов