Українка Лупу виграла бронзову медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики в бігу на 800 метрів

У Празі завершився фінальний забіг на 800 метрів в рамках Чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщеннях, в якому українка Наталія Лупу зайняла 3-е місце.

Наша спортсменка рівно на 0,3 секунди відстала від чемпіонки.

Українка була однією з претенденток на медалі в цьому забігу і впевнено провела всю дистанцію в групі лідерів. На останніх метрах більш вдалою виявилася швейцарка Селіна Бушель, що показала результат 2 хвилини 01,95 секунди. Всього на чотири сотих секунди від неї відстала росіянка Катерина Поістогова, а Лупу фінішувала через три десятих секунди після переможниці.

Ця медаль стала другою для збірної України на турнірі в Празі. Раніше чемпіонкою Європи стала Наталія Пигида, яка перемогла в забігу на 400 метрів.

Чемпіонат Європи проходить у Празі (Чехія) з 5 по 8 березня.